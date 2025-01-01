إبراهيم عيسى عن فتاوى إجازة التهنئة بالأعياد: لا نحتاج إليها

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه لا توجد حاجة لأي شيخ أو إدارة أو هيئة يحاول أو تحاول إظهار الوسطية عبر فتاوى بجواز تهئنة المواطن المصري لأخيه المواطن بعيد أو احتفال.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء: «لا نحتاج لمثل هذه الفتاوى، نحن لن ننجر إلى أرضية الإسلاميين والمتطرفين والمتعصبين الذين يحاولون الإدعاء بأنهم معتدلون».

وتابع: «نحن أمام مشهد بهجة وألعاب نارية تملأ السماء المصرية في مناطق كثيرة وأيضًا في المنازل وفي الاحتفالات والاجتماعات العائلية.. الاحتفال البريء الجميل الرائع في كل بيت مصري بالسنة الجديدة كان عنوانًا لمصر المحبة ومصر البهجة».

وشدد عيسى، على أن البهجة عنوانها مصر، موضحًا أن أحدًا إذا أراد أن يرسل أي خطاب للبهجة عليه أن يكون عنوانه مصر.

ولفت إلى أن هذا العنوان المصري يسود على مستوى العالم أجمع أو على الأقل على مستوى العالم العربي.