لندن تتحدى الطقس بعرض مذهل للألعاب النارية في رأس السنة

شاهد آلاف الأشخاص عام 2025، على ضفاف نهر التايمز، حيث تحدت لندن المخاوف بشأن الطقس بعرض مذهل للألعاب النارية.

وأدت ظروف الطقس إلى إلغاء الاحتفالات الخارجية في إدنبره وأماكن أخرى، في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لكن العرض السنوي في لندن، استمر في سماء صافية، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وخلال موسيقى تصويرية متنوعة، أمثال فيرا لين وإلتون جون وترافيس وصوفي إليس بيكستور وفرقة وان دايركشن وتشارلي إكس سي إكس ، مع أصوات أشخاص من بينهم ايميلدا ستونتون وإيان ماكيلين، استعرض الاحتفال عام 2024، بموضوعات من بينها الطقس ودورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، في باريس وبطولة أوروبا 2024.

وكانت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية قد تسببت في حدوث اضطرابات في معظم أنحاء المملكة المتحدة .

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تم إصدار تحذير باللون الكهرماني من هطول الأمطار في مرتفعات هايلندز وموراي الاسكتلندية.