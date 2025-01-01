 وفاة شاب في ألمانيا جراء ألعاب نارية غير مرخصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة شاب في ألمانيا جراء ألعاب نارية غير مرخصة


نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 8:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 8:53 ص

لقي شاب /24 عاما/ حتفه إثر إصابته بجروح أثناء تعامله مع ألعاب نارية في بلدة جيزسكه الألمانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث وقع قبل مطلع العام الجاري، مضيفة أنه وفقا للتحقيقات الأولية، تشير قوة الانفجار إلى أن الألعاب النارية كانت غير مرخصة.

وتم إبلاغ الشرطة وخدمات الطوارئ بالحادث الساعة 40ر10 مساء أمس الثلاثاء. ووفقا للبيانات الأولية، كان هناك احتفال عائلي برأس السنة في منطقة بضواحي البلدة، وقام هناك بعض ضيوف الحفل بإطلاق ألعاب نارية ثم وقع الانفجار.

ولم يصب أشخاص آخرين في الحادث. وبدأت الشرطة الجنائية التحقيقات.


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