سلوفاكيا: وقف نقل الغاز الروسي سيؤثر بشكل بالغ على أوروبا

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اليوم الأربعاء، إن وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ستكون له عواقب وخيمة على الجميع في الاتحاد الأوروبي، لكنه لن يضر روسيا.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، أضاف فيتسو، خلال رسالة فيديو نُشرت على إحدى حسابات شبكات التواصل الاجتماعي: «هذا (وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا) سيكون له عواقب وخيمة علينا جميعا في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس على روسيا».

وحذر فيتسو الموالي لروسيا مرارا من أن إيقاف عبور الغاز سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو؛ نتيجة خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى.

وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.

في المقابل، قللت المفوضية الأوروبية من حجم أثر توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، قائلة إن التوقف في الأول من يناير كان متوقعا وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك.

وقال متحدث باسم المفوضية «البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من منشأ غير روسي إلى وسط أوروبا وشرقها عبر طرق بديلة».

وأضاف: «تم تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات استيراد كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022».

وفي وقت سابق، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، انتهاء اتفاق توريد الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ابتداء من الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، في 1 يناير الجاري، موضحة أن ذلك بسبب عدم امتلاكها الإمكانية الفنية والقانونية.

وقالت الشركة في بيان: «في 1 يناير 2025، في تمام الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، انتهت صلاحية الوثائق الموقعة في 30 ديسمبر 2019. الاتفاقية بين شركة (غازبروم) الروسية وشركة (نافتوغاز) الأوكرانية، لتنظيم نقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا واتفاقية التفاعل بين المشغل نظام الروسي لنقل الغاز ومشغل النظام الأوكراني».

وتابعت: «بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذه الاتفاقيات، حُرمت شركة (غازبروم) من الإمكانية الفنية والقانونية لتوريد الغاز للعبور عبر أوكرانيا، ابتداء من 1 يناير 2025. ومنذ الساعة 8:00 بتوقيت موسكو، لم يتم توريد الغاز الروسي للعبور عبر أوكرانيا».