ترامب يعتزم حضور جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء أنه يخطط لحضور جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وردا على سؤال أثناء دخوله حفل رأس السنة الجديدة في ناديه "مار-آ-لاجو " بولاية فلوريدا، قال ترامب: "سأكون هناك". وعند سؤاله عما إذا كان قد تحدث مع أفراد عائلة كارتر، أجاب: "أفضل عدم الإفصاح عن ذلك".

ومن المقرر أن تُقام مراسم جنازة كارتر، الذي توفي يوم الأحد عن عمر يناهز 100 عام، في جورجيا وواشنطن، وستبدأ في 4 يناير وتختتم في التاسع من الشهر نفسه.

وكان ترامب قد وجه انتقادات حادة ومتكررة لكارتر خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر، حيث استخدم معدلات التضخم المرتفعة في السبعينيات للمقارنة بشكل سلبي بين الرئيس جو بايدن وكارتر وإدارته.

ومع ذلك، أبدى الرئيس المنتخب احترامه للرئيس الأسبق في منشورات على منصته للتواصل الاجتماعي بعد وفاة كارتر يوم الأحد، حيث كتب أن الأمة "مدينة له بالامتنان".

وأضاف ترامب عن كارتر: "على الرغم من اختلافي العميق معه فلسفيا وسياسيا، أدركت أيضا أنه أحب بلدنا بصدق واحترمه وكل ما يمثله. لقد عمل بجد لجعل أمريكا مكانا أفضل، ولهذا أكن له أسمى درجات الاحترام".