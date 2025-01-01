وليد منصور يعود للسينما بفيلم ميلانو

يستعد المنتج وليد منصور للعودة إلى عالم الإنتاج السينمائي بعد توقف دام ثلاث سنوات، من خلال فيلمه الجديد "ميلانو"، الذي يُعد نقلة في مسيرته الفنية.

الفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج محمد سلامة، وينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي.

يراهن منصور على "ميلانو" في تقديم عمل مختلف؛ يشارك فيه نجم إيطالي شهير إلى جانب أبطال مصريين مميزين، حيث يجري الاتفاق مع النجوم في سرية تامة.

من المقرر أن يعقد المنتج وليد منصور مؤتمرًا صحفيًا خلال يناير الجاري للإعلان عن كافة التفاصيل وأسماء الأبطال المشاركين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وليد منصور كانت أفلام "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فهمي، و"البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني، وأمينة خليل، ودلال عبد العزيز، اللذين حققا نجاحًا لافتًا وقت عرضهما في دور السينما.