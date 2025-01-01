 وليد منصور يعود للسينما بفيلم ميلانو - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يناير 2025 1:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وليد منصور يعود للسينما بفيلم ميلانو


نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 1:19 م

يستعد المنتج وليد منصور للعودة إلى عالم الإنتاج السينمائي بعد توقف دام ثلاث سنوات، من خلال فيلمه الجديد "ميلانو"، الذي يُعد نقلة في مسيرته الفنية.
الفيلم من تأليف هشام هلال وإخراج محمد سلامة، وينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي.
يراهن منصور على "ميلانو" في تقديم عمل مختلف؛ يشارك فيه نجم إيطالي شهير إلى جانب أبطال مصريين مميزين، حيث يجري الاتفاق مع النجوم في سرية تامة.
من المقرر أن يعقد المنتج وليد منصور مؤتمرًا صحفيًا خلال يناير الجاري للإعلان عن كافة التفاصيل وأسماء الأبطال المشاركين.

جدير بالذكر أن آخر أعمال وليد منصور كانت أفلام "كازابلانكا" بطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وإياد نصار، وعمرو عبد الجليل، وأحمد فهمي، و"البدلة" لتامر حسني وأكرم حسني، وأمينة خليل، ودلال عبد العزيز، اللذين حققا نجاحًا لافتًا وقت عرضهما في دور السينما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك