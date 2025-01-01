انقطاع شامل للتيار الكهربي في معظم أنحاء بورتوريكو ليلة رأس السنة الجديدة

غطى انقطاع التيار الكهربائي معظم أنحاء إقليم جزر بورتوريكو صباح اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تستعد فيه هذه الأراضي التابعة لأمريكا للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

وقالت شركة لوما إنرجي، وهي شركة خاصة تشرف على نقل الكهرباء وتوزيعها في أنحاء الإقليم اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 2ر1 مليون من أصل 47ر1 مليون عميل انقطعت عنهم الكهرباء.



وقالت الشركة إن العودة التدريجية للتيار الكهربائي بدأت ومن المتوقع أن تستغرق ما يتراوح بين 24 ساعة و48 ساعة حتى يعود التيار بشكل كامل.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن متحدث باسم شركة الطاقة "جينيرا بي آر" قوله إن سبب انقطاع التيار الكهربائي ربما يكون مشكلة في إحدى المحطات الفرعية. وأشار إلى أنه ربما أدى هذا العطل إلى رد فعل متسلسل أدى بدوره إلى تعطل العديد من محطات توليد الطاقة.

ويعمل الخبراء على تحديد السبب الرئيسي لانقطاع الكهرباء وإمكانية إعادة تشغيل الشبكة.

يذكر أن إقليم بورتوريكو، الذي يبلغ عدد سكانه 2ر3 مليون نسمة، يتحدث معظمهم الإسبانية، هو أكبر أقاليم الولايات المتحدة فيما وراء البحار.