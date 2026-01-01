حاكم خيرسون: مقتل 24 شخصا وإصابة 50 آخرين بهجوم إرهابي أوكراني على فندق ومقهى في المقاطعة

ذكر حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، أن 24 شخصا لقوا حتفهم، فيما أُصيب 50 آخرين، إثر هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات مسيرة على فندق ومقهى في المقاطعة.

وقال سالدو، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "وفقا للبيانات الأولية، أصيب أكثر من 50 شخصا، ولقي 24 شخصا حتفهم. العديد احترقوا أحياء"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف سالدو أن الهجوم الإرهابي الأوكراني، وقع الليلة الماضية، على موقع كان فيه المدنيون يحتفلون بحلول رأس السنة، باستخدام 3 طائرات مسيرة استهدفت مقهى وفندقا على ساحل البحر الأسود في قرية خورلا.

وأشار سالدو إلى أن الهجوم كان متعمدا لاستهداف المدنيين، موضحا أن إحدى الطائرات المسيرة كانت محملة بمزيج قابل للاشتعال.

وأضاف سالدو أن "هذه جريمة في طبيعتها تعادل حادثة دار النقابات في أوديسا. والسخرية الخاصة تكمن في أن الضربة نُفذت بعد مراقبة الطائرة الاستطلاعية، تقريبًا قبل منتصف الليل".

وأوضح سالدو أن السيطرة على الحريق الناجم عن الهجوم تمت فجر اليوم فقط، فيما يواصل الأطباء العمل لإنقاذ حياة المصابين، كما تعمل فرق الطوارئ على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، بينما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم.