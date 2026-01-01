700 متدرب يؤدون اختبارات الدفعة الثالثة للعمل برواق القرآن الكريم في الإسكندرية

تابعت منطقة الإسكندرية الأزهرية، مساء الأربعاء، أعمال الاختبارات النهائية لمتدربي الدفعة الثالثة من خريجي الأزهر الشريف؛ التي يعقدها الجامع الأزهر تمهيدا للاستعانة بهم في العمل برواق القرآن الكريم بفروع الرواق الأزهري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتطوير منظومة تحفيظ القرآن الكريم ونشر المنهج الأزهري الوسطي.

شهدت الاختبارات تقدم 700 متدرب ممن اجتازوا برنامجا تدريبيا مكثفا استمر شهرين، تحت إشراف مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، حيث تضمن البرنامج مراجعة القرآن الكريم كاملا، ودراسة المتون المرتبطة بالتجويد والقراءات، إلى جانب محاضرات في العقيدة والتربية، بهدف إعداد معلم قرآن يتمتع بالكفاءة العلمية والحصانة الفكرية والتربوية.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية سير أعمال الاختبارات بمبنى إدارة الرواق الأزهري بسموحة، يرافقه عدد من قيادات الرواق والباحثين بالجامع الأزهر، حيث جرى الاطمئنان على انتظام اللجان وتطبيق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وشملت الاختبارات 100 متدرب من محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح ودمياط والإسكندرية، وتنوعت بين اختبارات مميكنة بالصوت والصورة في حفظ القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد وجودة الأداء، إلى جانب اختبارات في العلوم التربوية والعقيدة الإسلامية، بما يضمن سلامة الفكر والمنهج.

وأكد رئيس الإدارة المركزية، خلال المتابعة، أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للاختبارات، وتوفير المناخ الملائم للمتدربين، بما يحقق أهداف الرواق الأزهري في إعداد محفظين مؤهلين علميا وتربويا، قادرين على أداء رسالتهم في نشر القرآن الكريم وفق منهج أزهري وسطي.

يأتي ذلك باعتماد وكيل الأزهر، وإشراف قيادات الجامع الأزهر والأروقة الأزهرية، ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بمستوى معلمي القرآن الكريم ودعم دور الرواق الأزهري في خدمة المجتمع.