أمطار غزيرة وبطء مروري في عدة شوارع بدمياط

شهدت مدينة دمياط، مساء اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة ببرودة شديدة ورياح قوية على مختلف أحياء المدينة، ودمياط الجديدة ورأس البر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتسببت مياه الأمطار المتراكمة في بعض الشوارع في تباطؤ حركة السير وازدحام مروري في عدة طرق رئيسية داخل المدينة، ما دفع الجهات المختصة إلى التدخل الفوري للتعامل مع تجمعات المياه وتسهيل حركة المركبات.

وأعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الاستعداد القصوى ونشر سيارات شفط المياه والمعدات في الشوارع الرئيسة للتعامل مع ارتفاع منسوب الأمطار، وتم تفعيل غرف عمليات لمتابعة الحالة الجوية وتلقي البلاغات المتعلقة بظروف الطرق والتدخل السريع عند الحاجة.

وأكدت هيئة ميناء دمياط، أن سقوط الأمطار لم يؤثر على سير العمل داخل الميناء، حيث استمرت حركة تداول السفن والبضائع بصورة طبيعية وفق خطط التشغيل المعتمدة.

وناشدت الأجهزة الأمنية المواطنين، اتباع إرشادات المرور أثناء القيادة في الطرق المبتلة لتفادي الحوادث، وسط توجيهات بالتحرك الفوري من الأجهزة المعنية للتعامل مع تجمعات المياه والحفاظ على انسيابية المرور، بينما استمر العمل في المنشآت الحيوية داخل ميناء دمياط دون أي تأثير.