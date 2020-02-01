متحدث باسم الجيش السوداني: إجراءات لتبادل الأسرى مع الحوثيين عبر التحالف

أعلن الجيش السوداني عن بدء إجراءات أولية لتبادل الأسرى السودانيين لدى المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء بدعم إيراني، وذلك بناء على طلب من الجماعة وإبدائها رغبة في تبادل الأسرى بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن إجراءات تبادل الأسرى ستتم عبر آليات وقنوات قيادة تحالف استرداد الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

ولم يحدد المتحدث عدد أسرى الحوثي لدى القوات السودانية، أو الأسرى السودانيين لدى القوات الحوثية، وقال: "هذا أمر خارج صلاحيات الجيش السوداني، ويخضع لقيادة التحالف".

كانت تقارير صحفية نقلت أمس الأول الخميس عن القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى قوله إنهم أبلغوا السلطات السودانية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأسرهم سودانيين في اليمن، وأنهم مستعدون للتفاوض على صفقة لتبادل الأسرى بين الطرفين.