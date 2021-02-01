 وزير يمني: الهجوم الحوثى على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع - بوابة الشروق
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وزير يمني: الهجوم الحوثى على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع


نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 1:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 1:22 ص

أكد معمر الإريانى وزير إعلام اليمن، أن الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مطار عدن تم بصواريخ إيرانية الصنع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أتلفت قوات الجيش اليمنى، 5 آلاف لغم أرضى وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الإرهابية، فى محافظة حجة، شمالى غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الألغام التى تم إتلافها تنوعت بين ألغام مضادة للعربات وألغام فردية وعبوات ناسفة مختلفة الحجم، بالإضافة إلى متفجرات زرعها الحوثيون فى براميل مياه ووضعوها داخل منازل المواطنين فى مدينة حرض.

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