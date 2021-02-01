نشطاء حقوق الإنسان في روسيا يدينون الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين

أدان نشطاء حقوق الإنسان في روسيا اليوم الإثنين الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين الذين شاركوا في مسيرات لدعم المعارض السجين أليكسي نافالني.

وقالت بوابة "أو.في.دي" الحقوقية إن أكثر من 5100 متظاهر لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة في 87 مدينة على الأقل في أنحاء روسيا.

واشتكت المنظمة من "الأعمال الوحشية غير المتناسبة" من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين، وقالت إن هذه كانت أكبر اعتقالات جماعية منذ تأسيسها قبل أكثر من تسع سنوات.

وبحسب ما ورد، تعرض أكثر من 50 شخصا للضرب على أيدي الشرطة أثناء القبض عليهم، وتم احتجاز أكثر من 90 صحفيا في 31 مدينة.

وقالت المنظمة إن "الشرطة تدخلت عمدا في عمل الصحافة التي كانت ترغب في عمل تقارير بشأن الاحتجاجات". وخرجت مظاهرات في أكثر من 100 مدينة أمس الأحد للمطالبة بالإفراج عن نافالني واحتجاجا على الفساد والأحكام القضائية التعسفية.

ونظرا لخروج الاحتجاجات بدون تصاريح من الجهات الرسمية، فإنه يمكن أن تؤدي الاعتقالات إلى فرض غرامة أو السجن.

وتأتي المظاهرات بعد أسبوع من اعتقال نحو 4 آلاف شخص خلال احتجاجات حاشدة في روسيا، بحسب نشطاء حقوقيين، ولم تؤكد السلطات هذه الأرقام.

وتم القبض على نافالني في مطار موسكو في 17 يناير فور عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى لمدة خمسة أشهر بعد إصابته بتسمم بغاز أعصاب.

ويتهم نافالني 44 عاما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهاز الأمن الداخلي بالوقوف وراء تسميمه. وينفي بوتين وجهاز الأمن الداخلي هذه التهمة.