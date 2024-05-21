وزير الري: إعادة صياغة مسارات عمل مبادرة AWARe للتكيف مع تغير المناخ

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة "التقدم المحرز في مبادرة التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه والقدرة على الصمود AWARe" ضمن فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمنعقد في دولة إندونيسيا.

واستعرض سويلم ما تحقق خلال الاجتماعين السابقين لمبادرة AWARe والذين عقدا خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه ومؤتمر COP28، وناقشا مسارات عمل المبادرة وإعادة صياغتها بناءً على الاحتياجات الأكثر أهمية وقابلية للتحقيق في إدارة الموارد المائية، مع حق كل دولة في اختيار مسارات العمل التي تتوافق مع أولوياتها باعتبار هذه المبادرة منصة للتعاون يمكن للدول استخدامها لعرض احتياجاتها من مختلف أشكال الدعم.



وأضاف وزير الري أن الدولة المصرية لعبت دورا مهما تحت مظلة مبادرة AWARe من خلال تدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA الممول من الحكومة المصرية وعدد من الجهات المانحة والذى يقدم العديد من الدورات التدريبية للمتخصصين الأفارقة في التعامل مع تحديات المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.

وتابع: "وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير إلا أن الأمر يتطلب توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات عديدة على أرض الواقع بالدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على قطاع المياه وهو ما يحتاج لتضافر الجهود لتوفير مثل هذه التمويلات من الجهات المانحة لصالح الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية".

وأضاف سويلم أنه ولتوفير المزيد من الدعم لمبادرة AWARe؛ فإن الأمر يتطلب دعم المنظمات التابعة للأمم المتحدة وأيضاً الدول المانحة للمبادرة من خلال عرض الخطوط العريضة لخطة العمل وتطوير مسارات عمل المبادرة و وضع مقترحات للمشروعات التي يمكن تنفيذها طبقاً لرؤى واحتياجات الدول المختلفة.

وتابع: "كما يمثل أسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل فرصة لعقد اجتماع مائدة مستديرة لمواصلة المناقشات حول سُبل توفير التمويلات المطلوبة".

وخلال فعاليات الجلسة، عرضت الجهات الأممية العاملة في مجال المياه ملامح التدخلات المستقبلية لخدمة الدول النامية تحت مظلة المبادرة.



