تفاصيل اجتماع وزير الأوقاف وعدد من القيادات الإعلامية بشأن تصوير الجنازات

اجتمع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ونقيب الصحفيين خالد البلشي، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، بشأن تصوير الجنازات.

وقال بيان صادر عن الاجتماع، إنه تم دراسة الأمر بكل أبعاده، حيث أكد الجميع على احترام قدسية دور العبادة، واحترام جلال مشهد الموت واحترام مشاعر أهل الميت واحترام حرية الصحافة والإعلام ودورهما الوطني في آن واحد، ومراعاة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية والمهنية تم الاتفاق على صيغة توافقية لا يجور فيها حق على حق، ولا إيثار حق على حساب حق آخر.

وأضاف البيان: "قد توافقت القيادات الإعلامية الحاضرة على وضع الضوابط المهنية المتعارف عليها دوليا بما يحفظ حق وسائل الإعلام في ممارسة دورها المهني ويحفظ حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت.

كما توافقت القيادات الإعلامية مع وزارة الأوقاف مراعاة من الجميع لتحقيق جميع المصالح المشتركة وأخصها مراعاة الجوانب الإنسانية والحس والذوق المجتمعي العام، وتوافق المجتمعون على وضع ضوابط تنظم التغطية الإعلامية داخل دور العيادة، مع التأكيد على أن الهدف من ذلك كله ليس التضييق على وسائل الإعلام، وإنما مراعاة حرمة دور العبادة وجلال موقف الموت في ضوء المواثيق المهنية والإعلامية التي تراعي ذلك وتحافظ عليه.