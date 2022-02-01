 راحة إجبارية للاعبي الإسماعيلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة - بوابة الشروق
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راحة إجبارية للاعبي الإسماعيلي بعد التأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 12:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 12:44 ص

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، منح لاعبيه راحة سلبية 48 ساعة بعد الفوز على الجونة، بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ونجح الدراويش في خطف بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية والصعود لنصف نهائي كأس الرابطة، عقب تعثر سموحه أمام المقاولون العرب في نفس التوقيت بعدما رفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط.

وسيسأنف الإسماعيلي تدريباته الجماعية يوم الخميس المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار إستعداداته لعودة مسابقة الدوري العام.

والجدير بالذكر أن المسابقة المحلية توقفت نهاية ديسمبر الماضي بسبب مشاركة منتخب مصر الأول في نهائيات كأس الأمم الافريقية المقامة حاليًا بدولة الكاميرون.


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