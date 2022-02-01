بيراميدز يعلن رحيل 4 لاعبين عن صفوفه بالانتقالات الشتوية

أعلن عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، رحيل 4 لاعبين عن صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكد بسيوني في بيان رسمي للنادي، أن الثنائي أحمد دعدور، حارس المرمى وعماد ميهوب، لاعب وسط الفريق، انضما إلى صفوف إيسترن كومباني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "إيهاب جلال وافق على رحيل ناصر منسي بشكل نهائي في ظل التعاقد مع أكثر من لاعب يشغل مركز المهاجم، وأصبح خارج حسابات الجهاز الفني، لينضم لصفوف البنك الأهلي".

وأوضح: "إبراهيم حسن، خرج إعارة لنادي الاتحاد السكندري، لنهاية الموسم، مع أحقية أبناء زعيم الثغر في ضمه بشكل نهائي بعد إنتهاء مدة الإعارة".

واختتم بسيوني: "تعاقدنا مع 4 لاعبين ومازلنا نسابق الزمن لإبرام صفقة جديدة، قبل غلق باب القيد الشتوي".

ونجح بيراميدز، في ضم الجنوب إفريقي لاكاي، في مركز المهاجم، بجانب التعاقد مع جناح الإسماعيلي محمد صادق، ولاعب الوسط أحمد فوزي من سبورتنج، وإبراهيم توريه، لاعب وسط بوركينا فاسو.