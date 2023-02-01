مصرف قطر المركزي يبقي على أسعار الفائدة الحالية

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الأربعاء، رفع "سعر الأساس"، في حين أبقى فيه مصرف قطر المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وذلك في أعقاب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس – من 4ر4% إلى 65ر4 %، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 2 فبراير.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ومن جهته، قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن قراره يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5% وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 50ر5%، كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 25ر5%.