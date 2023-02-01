غزل المحلة يعلن مصير أحمد الشيخ

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كشف صابر عيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، حقيقة رحيل أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال صابر عيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: «أحمد الشيخ ابن نادي غزل المحلة ومستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم».

واختم: «من حق أحمد الشيخ التوقيع لأي ناد ولكن اللاعب مستمر معنا حتى نهاية الموسم بشكل طبيعي».

يذكر أن أحمد الشيخ، قدم مستوى مميز مع غزل المحلة هذا الموسم. حيث يحتل صدارة هدافي ترتيب الدوري برصيد 8 أهداف.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي سموحة بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.