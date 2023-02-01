وزير الدفاع الألماني يزور الجيش في غرب البلاد لتفقّد ليوبارد 2

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يزور وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس القوات المسلحة في أوجستدورف بولاية شمال الراين وستفاليا غربي البلاد اليوم الأربعاء لمعرفة المزيد عن دبابة القتال الرئيسية ليوبارد 2.

وبعد قرار الحكومة الألمانية بتسليم 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 6" إلى أوكرانيا بعد أشهر من القلق، سيتم عرض قدرات نظام الأسلحة على السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

ومن المتوقع أن يتم إطلاع الوزير على التطبيقات الممكنة على المركبات العسكرية الثابتة خلال عرض تقديمي في الميدان.

ومنذ أغسطس 2022، شكلت كتيبة الدبابات 203 التابعة للجيش الألماني ، والتي تضم حوالي 550 جنديا ، جوهر مجموعة الناتو القتالية متعددة الجنسيات في ليتوانيا ، والتي تسهم في تعزيز الجناح الشمالي الشرقي للتحالف الدفاعي الغربي.