مصطفى حسني: تعلمنا صحيح الدين والحلال والحرام من الأزهر وعلمائه

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية، بعنوان "حماية الشباب من الظواهر الدخيلة"، حاضر فيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني، وأدار الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.



ويأتي ذلك رغبةً من الأزهر الشريف في فتح باب النقاش مع الشباب لمناقشة وتحليل القضايا الغريبة والظواهر السلبية التي أصابت المجتمع على إثر التطور التكنولوجي وانفتاح الثقافات.



وقال الداعية الإسلامي، مصطفى حسني، إن الانسان مسيَّر في الأقدار ومخيَّر في ردود الأفعال على الأقدار، وفي كل زمن من الأزمان توجد تحديات ومشكلات، يقابلها عونٌ من رب العالمين على مواجهتها والتغلب عليها.



وأوضح أن المشكلة التي تواجه الشباب تكمن في كثرة المعلومات المغلوطة المقدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا هو مصدر الخطر، فأغلب من انتهجوا مذهب التطرف والإرهاب كانت معلوماتهم منقوصة ومغلوطة وليس لها مرجعية دينية؛ لذا أصبح من المهم للشبال انتقاء المعلومات واستقائها من مصادرها الصحيحة لحماية أنفسهم من الوقوع فريسة للتطرف والأفكار الهدامة.



وحول قضية قبول وتطبيع المثلية الجنسية، كأحد وأخطر الظواهر الدخيلة على المجتمع العربي والإسلامي، أوضح الداعية مصطفى حسني، أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد لديه تناقض في علمه ودينه وأحكامه الفقهية، وحرم هذه الظاهرة لتعارضها وعدم توافقها مع الشرع الحنيف ومع القيم الدينية والموروثات الثقافية والفطرة السليمة.



وأكد أنه تعلم في الأزهر الشريف، وعلى يد علمائه وشيوخه صحيح الدين، متابعًا: "عرفنا منهم الحلال والحرام، وأن المثلية محرمة ومرفوضة، فالأساس في حماية الشباب من مثل هذه الأفكار هو المعرفة الصحيحة للحرام والحلال وصحيح الدين".



ووجَّه مصطفى حسني رسائل مهمة للأسر العربية والمسلمة، بأن لا ينكروا وجود ظواهر دخيلة على المجتمعات، بل عليهم أن يبحثوا ويحللوا القضايا ويجيبوا على استفسارات أبنائهم وبناتهم بردود منطقية علمية، مع تخصيص أوقات للجلوس معهم وتوعيتهم والصبر على أخطائهم، وذلك لحمايتهم من الوقوع فريسة للمعلومات المغلوطة والمنقوصة، والتغلب على الظواهر الدخيلة.



ونصح الشباب بضرورة الانشغال بالعمل وبذل الجهد الكبير فيه، والاطمئنان وعدم القلق من المستقبل، فالله يحب مصر، بدليل ذكرها في للقرآن 25 مرة، فهي محفوظة منه تعالى حتى يوم القيامة.



وفي ختام الندوة، التي شهدت إقبالًا كثيفًا من رواد معرض الكتاب، وجَّه حسني رسالة للشباب أن يطمئنوا لوجود الله عز وجل مهما تعرضوا من فتن وتحديات وابتلاءات، فخزائن الله واسعة وعليهم أن يثقوا في قدرة الله العليم الخبير لأن الأرزاق مكتوبة، وقد وعد الله تعالى بحفظ كتابه الكريم وسنته المطهرة، وحفظ دينه بالعلماء والطيبين من البشر.



كما أن الدين حدد من قبل الله كل ما من شأنه حماية وتحصين العباد جميعًا، ولكن يجب على الشباب السعي لتحصيل الأرزاق ونفع الآخرين وإعمار الأرض لكي ينعم الجميع بالعيش في سلام وتراحم وقبول للآخر.



ويشارك الأزهر الشريف، للعام السابع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.