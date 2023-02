فرقة شارموفرز تطرح «بتثيري الجدل» من ألبوم كرڤان

طرحت فرقة شارموفرز أغنية "بتثيري الجدل"، وهي الرابعة من ألبومها الجديد "كرڤان"، التي بدأت في طرح أغنياته مع انطلاق العام الجديد.



وفي هذا الألبوم تقدم شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة.



كليب " بتثيري الجدل" من إخراج عمر دونجا، ودارت فكرته في إطار بسيط، عبر عن معنى كلماته، التي تتحدث عن حب وجمال اللون الأسمر، من خلال فتاة سمراء جميلة ومثيرة، بمجرد ظهورها وهي تمشي لفتت الانتباه، ونالت منها العيون.



أغنية " بتثيري الجدل" كلمات أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد العرقان ومحمد الفارة، وعادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.



وتعرض الأغنية الآن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.



وتقول كلمات الأغنية: "المزاج قديم سامع المزيكا على جرامافون بس المخ متطور ميجاترون، هل السمار علينا ده جمال الكون و احب جيمس بروان لما غنى عن اللون

"I'm not alone" أنا لون، بشوفها وعايز أشوفها تاني، I'm not alone أنا لون

شايفك وأنتى بتتمشي سمارة الأصل أوعي تتغشى الله لون، I'm not alone أنا لون،

مش محتاجة تلبس versace دي الماشية لوحدها catchy كفاية اللون، بتثيرى الجدل

بتثيري الجدل، بتثيري الجدل من غير ما تعملي حاجة مثيرة للجدل، ملهاش في الدجل هي فعلا جميلة انا مش معمولي عمل، بتثيري الجدل انتي".



كما تضمنت كلمات الأغنية: "بتثيري الجدل من غير ما تعملي حاجة مثيرة للجدل ملهاش في الدجل هي فعلا جميلة أنا مش معمولي عمل، الكلام كتير خلي الناس يقولوا كل اللي يقولوه بس كله يخلى باله الا زعله، قالت دلوعة السيما أسمراني اللون، والكينج ياما غنى عن اللون، I'm not alone أنا لون، وفي يوم تاني بتتمشي جماعة ضحكتلي لما شافتني أنا جبت الجون".



https://youtu.be/93nHBBp4kIU