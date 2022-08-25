رفض محاولات سان جيرمان لاتمام صفقة زياش بعد غلق باب القيد

رفضت رابطة المحترفين الفرنسية الاستئناف المقدم من نادي باريس سان جيرمان بشأن التعاقد مع حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان قد قدمت استئنافاً أمام رابطة المحترفين في فرنسا للمصادقة على وصول حكيم زياش، بعد تعثر انتقاله من تشيلسي على سبيل الإعارة مساء أمس الثلاثاء، في الدقائق الاخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وذكرت صحيفة ذا أثليتك البريطانية: "انهارت صفقة انتقال حكيم زياش على سبيل الإعارة من تشيلسي إلى باريس سان جيرمان، بعد أن لم تتم الموافقة على الاستئناف من قِبل رابطة الدوري الفرنسي".

وتعثرت صفقة انتقال المغربي زياش إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لتأخر استلامه وثائق إدارية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مقرّب من النادي.

وذكرت الوكالة: "رغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، يبدو أن الصفقة مهددة جدياً بسبب تفصيل إداري".

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في باريس أمس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشيلسي على إعارته لسان جيرمان حتى نهاية الموسم، ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعاً هاماً لما تبقى من الموسم، إلا أن الصفقة تعطلت في الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية: "ارتكب تشيلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي، ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل الصفقة مُهددة".

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس)، وقد تتسبب هذه الهفوة الإدارية من تشيلسي في عدم إتمام باريس سان جيرمان لأي صفقة شتوية.