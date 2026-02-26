شبكة أطباء السودان: نحو 3 آلاف نازح من مستريحة دون مأوى أو غذاء أو مياه شرب

قالت شبكة أطباء السودان إن الأسر المهجرة من منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور تعيش - جراء اعتداءات الدعم السريع - أوضاعًا إنسانية بالغة القسوة، في ظل انعدام تام للمأوى والغذاء ومياه الشرب.

ونوهت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن المواطنين اضطروا إلى الهروب من منازلهم جراء الهجمات المسلحة دون أي متاع أو مؤن، ليجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في العراء، يواجهون ظروفا قاسية تهدد حياتهم.

وأشارت إلى أن «أكثر من ثلاثة آلاف نازح، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى النساء الحوامل، يعانون أوضاعا صحية وإنسانية شديدة الخطورة، تتطلب تدخلا عاجلا وفوريا لتفادي كارثة إنسانية وشيكة».

ودعت إلى الإسراع في توفير المأوى والغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية العاجلة لإنقاذ هذه الأسر المنكوبة، التي تحولت منازلها إلى أنقاض عقب حرق أغلبها ونهب محتوياتها على يد الدعم السريع.

وأدانت مصر، الأربعاء، هجوم قوات الدعم السريع الذي استهدف منطقة «مستريحة» بولاية شمال دارفور في السودان يوم الاثنين، وما أسفر عنه من سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المدنيين وتدمير المرفق الصحي الوحيد بالمنطقة.

وأكدت مصر رفضها الكامل لكل أشكال العنف والانتهاكات التي تطال المدنيين والمنشآت الطبية، في مخالفة صارخة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشددة على ضرورة احترام وحماية المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي في جميع الأوقات.

وجددت مصر التأكيد على ثوابت موقفها تجاه الأزمة في السودان، وفي مقدمتها التمسك بوحدة الدولة السودانية وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي مساعٍ من شأنها المساس بمؤسساتها الوطنية أو تهديد تماسكها، فضلا عن أهمية التوصل لهدنة إنسانية عاجلة تمهيدا لوقف مستدام لإطلاق النار، وتغليب الحلول السياسية الشاملة التي تلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق.

كما أكدت مصر استمرار تحركها واتصالاتها على المستويين الإقليمي والدولي لدعم جهود إنهاء النزاع في السودان، وعلي رأسها جهودها في إطار الرباعية الدولية، ولتعزيز الاستجابة الإنسانية، وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات إلى المناطق المتضررة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق.

وأمس الأول الثلاثاء، أعلنت الشبكة السودانية مقتل 28 مواطنا وإصابة 39 آخرين، بينهم 10 نساء جراء هجوم للدعم السريع استهدف منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور.

وقالت إن القصف الصاروخي على المنطقة تسبب في تدمير المركز الصحي الوحيد وتعرض الكوادر الطبية العاملين فيه للاعتداء، بجانب اعتقال كادر طبي لا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.