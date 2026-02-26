الخارجية الإيرانية: طهران تدخل المفاوضات مع أمريكا بجدية ومرونة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن بدء مسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ الليلة الماضية، مشيرًا إلى إرسال وجهات نظر إيران إلى الوسيط العماني.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، قال بقائي، للتلفزيون الإيراني، صباح اليوم الخميس: «جئنا إلى المحادثات بجدية ومرونة، وموضوع المحادثات هو الملف النووي فقط».

ونوه أن «تناقضات المسئولين الأمريكيين تعد جزءًا من العملية التي استمرت عامًا كاملًا معهم»، معقبًا: «كان على الأمريكيين عرض وجهات نظرهم في المحادثات بدلًا من وسائل الإعلام».

من جانبه، التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، الذي يزور جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا، مساء الأربعاء، مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض وجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الملف النووي ورفع العقوبات، حيث نُقلت إلى الجانب العُماني نقاط وملاحظات إيران.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تقديره لجهود نظيره العُماني في المساعدة على دفع المسار الدبلوماسي القائم، معتبراً أن نجاح المفاوضات يتطلب جدية الطرف الآخر والامتناع عن تبني مواقف وسلوكيات متناقضة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية سلطنة عُمان بثبات إيران في اتباع النهج الدبلوماسي حيال القضية النووية، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة مساعيها الحميدة وتقديم كل أشكال الدعم لاستمرار هذا المسار.

وأعرب عن أمله في أن تفضي هذه المفاوضات، في ظل جدية متبادلة من الأطراف المعنية، إلى نتائج ترضي الجانبين.

وتعقد إيران والولايات المتحدة أحدث جولة من المحادثات في جنيف اليوم الخميس، بهدف تسوية النزاع الطويل الأمد بينهما حول برنامج طهران النووي وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران في أعقاب تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.

واستأنف البلدان المفاوضات هذا الشهر على أمل تسوية أزمة استمرت لعشرات السنين حول البرنامج النووي الذي تعتقد واشنطن ودول غربية أخرى وإسرائيل أنه يهدف إلى صنع أسلحة نووية. وتنفي طهران ذلك.