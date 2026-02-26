استثمار 86% من الغاز في 3 حقول عراقية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن استثمار 86 % من الغاز في ثلاثة حقول.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل قوله، في بيان صحفي، إن "نسبة استثمار الغاز المحروق في حقول الزبير والرميلة وغرب القرنة/1 (حقول جولات التراخيص الأولى ) بلغت (86%)"، مؤكداً "تحقيق أرقام قياسية جديدة في معدلات التقاط وإنتاج الغاز ضمن نشاطات شركة غاز البصرة".

وأضاف أن "الاجتماع الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني السواد خُصص لمناقشة نشاطات شركة غاز البصرة، واستعراض المشاريع السابقة والحالية والمستقبلية لاستثمار الغاز المصاحب، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز المتحققة والخطط الرامية إلى تقليل الحرق وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الغاز المنتج".

وتابع: "الاجتماع تضمن عرضاً تفصيلياً لمؤشرات الأداء، حيث بلغت معدلات التقاط الغاز الخام 1180 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فيما وصل معدل إنتاج الغاز الجاف إلى 1000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم وهو أعلى معدل إنتاج تحققه الشركة حتى الآن".

وأشار إلى أن معدلات إنتاج الغاز السائل سجلت 7100 طن يومياً، فيما بلغ إنتاج المكثفات 20 ألف برميل يومياً، مبيناً أن هذه المؤشرات تسهم في تعزيز الإيرادات المالية للدولة، ودعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تلبية احتياجات المواطنين من الغاز السائل للاستخدامات المنزلية ووقود المركبات.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها لرفع نسب استثمار الغاز المصاحب إلى مستويات أعلى، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.