 الأهلي يختتم استعداده لأوكلاند سيتي بمران في الفندق - بوابة الشروق
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الأهلي يختتم استعداده لأوكلاند سيتي بمران في الفندق

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 3:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 3:17 م

أدى لاعبو الأهلي حصة تدريبية خفيفة، اليوم الأربعاء، في «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بمدينة طنجة بالمغرب. 

خاض اللاعبون تدريبات استشفائية ومرانا بدنيا خفيفا عقب تناول وجبة الإفطار في فندق الإقامة في إطار برنامج إعداد اللاعبين قبل المباراة. 

ويستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة بالمغرب في الدور التمهيدي من منافسات كأس العالم للأندية.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي، يوم السبت المقبل، في الدور الثاني من مونديال الأندية.


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