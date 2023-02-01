باكستان تطلق سراح أكثر من 100 معتقل أفغاني

أعلنت سفارة إمارة أفغانستان الإسلامية أنه تم إطلاق سراح أكثر من 120 مواطنا أفغانيا، من السجون بإقليم السند الباكستاني.

وذكرت البعثة الدبلوماسية الأفغانية في إسلام آباد ، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) أنه تم إطلاق سراح المعتقلين الأفغان أمس الثلاثاء.

وطبقا لهذا الإعلان، سيتم إطلاق سراح أكثر من 130 مواطنا أفغانيا آخرين، في الأيام المقبلة، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقبل ذلك، أعلنت السفارة الأفغانية أنه تم إطلاق سراح 1300 لاجئي أفغاني من سجون باكستانية.

وذكر مسؤولون باكستانيون أنه خلال عملية خاصة، اعتقلت الشرطة أكثر من 1200 مواطن أفغاني، من بينهم نساء وأطفال، بمختلف أنحاء باكستان، بسبب عدم حيازتهم تصاريح إقامة قانونية، ووضعتهم خلف القضبان في الآونة الأخيرة.

وأكدت السفارة الأفغانية في باكستان أن حوالي 1500 لاجئي أفغاني، لا يحملون وثائق، مازالوا محتجزين في السجون في باكستان، وتجرى جهود لإطلاق سراحهم.