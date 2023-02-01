خالد الصاوي ينافس في دراما رمضان بـ3 أعمال

يخوض الفنان خالد الصاوي سباق دراما رمضان المقبل بثلاثة مسلسلات دفعة واحدة وهي "الكتيبة 101" و"مذكرات زوج" إلى جانب "سر السلطان".

ويراهن الفنان خالد الصاوي على تقديم أدوار مختلفة في كل مسلسل، وأحدث المسلسلات التي تعاقد على بطولتها هي "الكتيبة 101" ليشارك بطولته مع الفنانين آسر ياسين وعمرو يوسف.

المسلسل المكون من 30 حلقة يتناول بطولات الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للإرهابيين بسيناء.

وبدأ المخرج محمد سلامة تصوير المسلسل بالفعل، وهو تأليف إياد صالح ويشارك في بطولته كذلك فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر.

ولم يغب خالد الصاوي عن الدراما الاجتماعية كذلك بمسلسل "مذكرات زوج"، الذي يجمعه بالفنان طارق لطفي، وهو مكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية للكاتب الكبير أحمد بهجت، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادي.

واستعان المخرج خالد يوسف بالصاوي أيضا للمشاركة في أول تجربة درامية له وهو مسلسل "سر السلطان" الذي يخوض سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل هو التعاون الأول بين الإثنين بعد غياب 4 أعوام، وآخر تعاون بينهما كان فيلم "كارما".

وعلى الجانب الآخر، يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "أعمل إيه" والذي يعرض حاليا، وتشاركه بطولته الفنانة صابرين، بطولة ندى بسيوني، دنيا المصري، نهال عنبر، وصبري عبد المنعم، تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد