صدر حديثًا عن سلسلة الذخائر بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب "طبقات الأطباء والحكماء" لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بابن جُلجُل، ضمن إصدارات الهيئة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المنعقدة حاليًا بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويعد الكتاب، وفقا لمقدمة المحقق، وثيقة مهمة في تاريخ العلوم وتطور حركة التأليف والترجمة في القرن الرابع الهجري الذي ازدهرت فيه الحضارة الإسلامية ونمت، وبلغت غايتها من الإنتاج الواسع في شتى ميادين العلوم والآداب، حيث يعرض لترجمات الأطباء وأخبارهم عن الطب وإبداعاتهم وأعمالهم، كما يساعد في إلقاء الضوء على الأدوية والخلطات وطرق صنع الأدوية التي كان يتبعها الأطباء في ذلك الوقت.

وميزة هذا الكتاب الأولى التي جعلت له قيمة علمية خاصة، أن مؤلفه يعتمد فيما رجع إليه من مصادر على تراجم عربية لأصول لاتينية تاريخية؛ حيث إن أكثر الكتب التي نقلها العرب كانت عن أصول يونانية والقليل منها من الفارسية والسريانية والهندية، ولم نظفر إلا قليلًا بنصوص عربية ترجمت عن اللغات اللاتينية، وربما كان كتابنا هذا أول كتاب استفاد من هذه الترجمات.

جدير بالذكر أن جناح الهيئة بالمعرض شهد نفاد بعض العناوين من سلسلة "الذخائر"، مثل "بلاغات النساء" لابن طيفور، و"البخلاء" للجاحظ في الأيام الأولى، وأوشكت عناوين أخرى من الذخائر على النفاد مثل "المعارف" لابن قتيبة، حيث تشهد إصدارات الهيئة إقبالا كبيرا من جمهور ورواد المعرض.