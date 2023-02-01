سفير الأردن بالقاهرة: مصر دائما قوية بشعبها وحضارتها

توجه سفير الأردن لدى القاهرة أمجد العضايلة، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اختيار الأردن كضيف شرف للدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأعرب خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، عن تقديره للدعم الذي تلقته السفارة من الأشقاء في مصر، قائلًا: «أحيي الشعب المصري النبيل الطيب، مصر تظل دائمًا فيها خير وقوية؛ بغض النظر عن كل التحديات التي تواجهها، فهي قوية بشعبها ونيلها وثقافتها وحضارتها ودائما تقود الأمة نحو الصعود».

وقال إن الفعاليات الأردنية بدأت منذ اليوم لأول لافتتاح معرض الكتاب، مشيرًا إلى المشاركة الأردنية الفاعلة بالمعرض، من خلال 28 دار نشر و10 آلاف كتاب، إضافة إلى إقامة 27 فعالية وندوات سياسية وشعرية وثقافية مستمرة حتى نهاية المعرض.

وأضاف أن «تلك الفعاليات تجسد التعاون الثقافي المتميز، ورؤية المملكة وثقافتها وتاريخها، والدور الذي يقوم به المثقفون الأردنيون، إلى جانب كل الفعاليات التي دائمًا ما تركز على أهمية النهوض بالمجتمع».

وأشار إلى أن «الجناح المتميز للمملكة، يعكس المشروع الوطني الأردني؛ الذي يحمل رؤية هاشمية متفقة مع كل التقدم الذي حدث بالبلاد»، مختتمًا: «هذه أكبر تظاهرة ثقافية أردنية تشهدها القاهرة، من خلال المعرض والفعاليات المختلفة والندوات التي عقدها المثقفون الأردنيون».