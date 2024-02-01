الهجوم على القاعدة الأردنية: ثلاثة خيارات أمام واشنطن للرد على الهجمات على جنودها

هذا هو الخيار الأكثر وضوحا والذي نفذته واشنطن في الماضي.

هناك بالفعل عدد كبير من القواعد ومخازن الأسلحة وأماكن التدريب في جميع أنحاء العراق وسوريا، وهي تابعة لعدد كبير من الميليشيات المدعومة من إيران. يتم تدريب هذه الميليشيات وتجهيزها وتمويلها من جانب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لكنه لا يقوم بالضرورة بتوجيه هذه المليشيات.

تعرف الولايات المتحدة من هي هذه المليشيات وأين تتواجد، ويمكنها بسهولة تنفيذ المزيد من الضربات الصاروخية الموجهة بدقة على هذه القواعد، لكن هذه الهجمات فشلت حتى الآن في ردع تلك الميليشيات، التي نفذت أكثر من 170 هجوما على القواعد الأمريكية في المنطقة منذ 7 أكتوبر.

أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن الهجوم الأخير على القوات الأمريكية في الأردن.

وهذا مصطلح شامل لعدد من الميليشيات المدعومة من إيران، والتي من المفارقات أن بعضها قاتل سابقا إلى جانب القوات الأمريكية عندما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كعدو مشترك لهما معا.

وهدف هذه المليشيات مع إيران هو طرد الجيش الأمريكي من العراق وسوريا ومعاقبة الولايات المتحدة على دعمها العسكري لإسرائيل.

الخيار الثاني: ضرب إيران

سيكون ضرب إيران بمثابة تصعيد هائل، لذلك لن تنظر الولايات المتحدة إلى هذا الخيار باستخفاف.