الحوثيون: استهداف سفينة تجارية بريطانية متجهة لإسرائيل

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيي سريع، اليوم الخميس، استهداف قوات الحوثيين سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل.



وقال سريع، خلال بيان نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة، وذلك "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".



وأكد سريع أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".



من جهته، قال مصدر عسكري يمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن قوات الحوثيين استهدفت سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر كانت متجهة لإسرائيل.