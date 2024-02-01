 الحوثيون: استهداف سفينة تجارية بريطانية متجهة لإسرائيل - بوابة الشروق
الخميس 1 فبراير 2024 10:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الحوثيون: استهداف سفينة تجارية بريطانية متجهة لإسرائيل

هدير عادل
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:56 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 9:56 م
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيي سريع، اليوم الخميس، استهداف قوات الحوثيين سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل.

وقال سريع، خلال بيان نشره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة، وذلك "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا".

وأكد سريع أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

من جهته، قال مصدر عسكري يمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن قوات الحوثيين استهدفت سفينة تجارية بريطانية بالبحر الأحمر كانت متجهة لإسرائيل.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك