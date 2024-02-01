مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة وسط الضفة الغربية

أقام مستوطنون إسرائيليون، الخميس، بؤرة استيطانية قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، بحسب مسئول محلي فلسطيني.

وقال صائل كنعان، رئيس مجلس قروي قرية برقة (شرق البيرة) لوكالة «الأناضول»، إن «مجموعة من المستوطنين أقاموا الخميس، بؤرة استيطانية على أراضي القرية».

ولفت إلى أن البؤرة «تقع إلى الغرب من القرية، وتهدف للسيطرة على أراض واسعة وربطها بمستوطنات مقامة منذ عدة سنوات في الموقع».

وأفاد كنعان أن الأراضي «ملك خاص لأهالي ويملكون أوراق رسمية فيها»، موضحًا أن «المستوطنين وبدعم وحماية من الجيش الإسرائيلي يسيطرون على نحو ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) من أراضي القرية».

ونوه أن هناك «خمسة بؤر استيطانية مقامة على أراضي برقة وتفصلها عن مدينة البيرة»، قائلًا إن «قريته مستهدفة منذ سنوات، كما زادت مضايقات المستوطنين والجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي (الحرب الإسرائيلية على غزة)».

وأضاف أنه «يتم منع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، ويغلق مدخل القرية من قبل قوات الجيش وبرفقة مستوطنين».

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين بكل أشكالها بما فيها بناء البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة تزامنا مع الحرب على قطاع غزة، حيث يفرض الجيش الإسرائيلي واقعا صعبا على الفلسطينيين، ويوفر غطاء قانونيا للمستوطنين.

وتقدر حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.