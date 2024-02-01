أحمد الوكيل: نتخذ تدابير لسد عجز مائى يصل لـ21 مليار متر سنويًا

شارك سفير الاتحاد الأوروبي في مصر كريستيان برجر، مساء الأربعاء، في مؤتمر يناقش قضايا المياه، بمشاركة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في الغرفة التجارية بالإسكندرية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة.

وقال برجر إن مصر تعمل على أن تكون منصة حول إدارة المياه في أفريقيا، مضيفاً أن التوسع في العلاقات المصرية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة ساهم في دعم التعاون في هذا القطاع.

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن رغبته في الاستماع إلى رجال الأعمال بمصر والخبراء المتخصصين في مجال المياه على وجه التحديد لتبادل الخبرات والمعرفة والتحديات التي يواجهونها.

وشدد برجر على أهمية الإسكندرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي خاصة مع ارتباطها بالكثير من دول أوروبا فيما يتعلق بالكثير من القنوات المائية وما يتعلق بمشكلات الأمطار و الجفاف.

وبدأ وفد الاتحاد الأوروبي بمصر برئاسة كريستيان، جولته في مدينتي الإسكندرية وكفر الشيخ، لتفقد مشروعات البنية التحتية والصرف الصحى بالمدينتين، كما يناقش قضايا المياه مع الشباب ورجال الأعمال من القطاع الخاص.

وشارك في الزيارة سفراء أسبانيا وبلجيكا والسويد والدنمارك وفنلندا وليتوانيا واليونان وأيرلندا ومالطا وقبرص والبرتغال ولاتفيا، وممثلين عن بنك الاستثمار الأوروبي.

من جهته، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية، على أن مصر تتخذ بالفعل تدابير لإعداد البلاد للمستقبل، وتغطية العجز الحالي للمياه الذى يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويا.

وأوضح أن العجز يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام المباشر غير القانوني لمياه الصرف للري، مع تأثير سلبي كبير على معايير الصحة البيئية.

وأشار الوكيل إلى أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة مثل الموارد المائية المتاحة ونوعية المياه.

بدوره، قال أيمن عياد، مدير برنامج المياه لدى الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن الاتحاد الأوروبى يمثل أكبر المساهمين لمصر في الاستثمار بقطاع المياه، مؤكداً أن قطاع المياه لاعب جديد فى مصر يقدم الكثير من الفرص للقطاع الخاص.

وأكد عياد على العمل مع الحكومة المصرية على تطوير الاستراتيجة، وزيادة الموارد والانتقال لدعم الخطط المحلية القومية لزيادة فرص التميز.