محافظ الشرقية يتابع أعمال تطوير شارع المعهد الديني في الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بطول 4 كيلومترات بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق وبلبيس، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، في بيان اليوم، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.

وشدد محافظ الشرقية، على وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورئيس حي أول الزقازيق لمضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل بالطريق لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية في العمل.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، أنه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءً من نفق أبو الريش وصولا إلى مزلقان العصلوجي، وذلك بطول 4 كيلومترات بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك متوسط عرض ما بين 13 حتى 17 مترا بمواقع متفرقة، على أن يتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.

وأشار وكيل وزارة الطرق والنقل بالشرقية، إلى أن الأعمال الجارية تشمل تكسير وكشط مسطحات الأسفلت المعيبة وجاري إنشاء وتشغيل طبقات الأساس في أحد القطاعات بالطريق بطول 900 متر تمهيدا لوضع الطبقة الأسفلتية وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.