الحوثي: طلب أمريكا مساعدة الصين في وقف عمليات البحر الأحمر يظهر فشلها

قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إن محاولة واشنطن طلب المساعدة من الصين للتوسط من أجل وقف استهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر تظهر أن الولايات المتحدة وبريطانيا فشلتا في مهمتهما، بحسب وكالة "رويترز".



والشهر الماضي، ذكرت أربعة مصادر إيرانية ودبلوماسي أن مسئولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في وقف هجمات الحوثيون على سفن في البحر الأحمر، وقالوا إن ضررا قد يلحق بالعلاقات التجارية مع بكين في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.



وأضافت المصادر الإيرانية المطلعة أن المباحثات بشأن هجمات الحوثيين والتجارة بين الصين وإيران تمت خلال عدة اجتماعات عقدت مؤخرا في بكين وطهران.



وأحجمت المصادر عن إعطاء أية تفاصيل أخرى حول موعد عقد الاجتماعات أو من شارك فيها.