ترامب يظهر بصفة «ضيف خاص» في الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لبداية ولايته الثانية.

ويأتي هذا الظهور النادر في وقت يواجه فيه الرئيس معارضة استثنائية من حلفاء أمريكا الأوروبيين بسبب رسومه الجمركية المزمعة بشأن جرينلاند، وهي التوترات التي سيواجهها شخصيا هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة التي خطط لها ترامب بشأن جرينلاند بأنها "خطأ خاصة بين الحلفاء القدامى"، وشككت في مصداقية ترامب، قائلة إنه وافق العام الماضي على عدم فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعضاء الكتلة.

وأعلن ترامب أنه بدءا من فبراير المقبل، سوف يتم فرض ضريبة استيراد بنسبة 10% على السلع من ثماني دول أوروبية تضامنت مع الدنمارك في أعقاب دعواته المكثفة للولايات المتحدة للاستيلاء على إقليم جرينلاند الدنماركي الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

وغادر الرئيس الأمريكي غرفة الإيجاز بعد التحدث والإجابة على الأسئلة لمدة تقرب من ساعتين.

وقال ترامب إنه لن يحضر الاجتماع الطارئ بشأن جرينلاند ، حيث دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع إلى عقد اجتماع طارئ في باريس مع القادة الأوروبيين لمعالجة التوترات مع الولايات المتحدة بشأن سعي ترامب للاستحواذ على جرينلاند بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.

وأخبر ترامب الصحفيين أنه لن يحضر الاجتماع، جزئيا لأن ماكرون لن يقود بلاده لفترة أطول بكثير.

وأوضح ترامب أن خطابه في دافوس سيلخص نجاحه في منصبه، وقال للصحفيين إنه سينتهز فرصة الخطاب الرئيسي في دافوس يوم غد الأربعاء لتسليط الضوء على إنجازات إدارته.



