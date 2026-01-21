مارين لوبان تدافع عن حزبها في محكمة باريس: لم نعتقد أن الأمر مخالف

نفت مارين لوبان، رمز اليمين المتطرف في فرنسا، مسؤوليتها اليوم الثلاثاء في محاكمتها الاستئنافية بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي التهمة التي قد تمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

ويركز الاستئناف في باريس على ادعاءات اختلاس الأموال. ووفقا للإدانة، تلقى حزب التجمع الوطني الذي تنتمي إليه لوبان، بين عامي 2004 و2016، أموالا لمساعدين في البرلمان الأوروبي عملوا جزئيا على الأقل لصالح الحزب الأوسع.

وقالت للمحكمة اليوم الثلاثاء إن العديد من المشرعين من حزبها كان لديهم مساعدين مشتركين في البرلمان الأوروبي، مضيفة أن البرلمان لم يستفسر عن هذا الأمر لسنوات ولم تعتقد أن ذلك قد يسبب مشاكل.

وفي محاكمتها الأولى في مارس الماضي، قالت المحكمة إن المساعدين تم نقلهم من نائب إلى آخر بموجب نظام وضعه الحزب. في الواقع، لقد عملوا لصالح الحزب بشكل أوسع من مجرد مساعدين في البرلمان الأوروبي.

وكانت المحكمة قد منعت لوبان من الترشح للانتخابات لمدة خمسة أعوام.