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انتقد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، بيان الاعتذار الذي أصدره مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد وداع المنتخب الوطني منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور الـ16.

وقال نجم الزمالك السابق في برنامج (اللعيب):" بيان اتحاد الكرة لف ودوران بدون ما تخرج بأي معلومة هل هو اعتذار للشعب المصري أم ماذا؟".

أضاف:" كنت أتمنى من مسئولي اتحاد الكرة التقدم باستقالة جماعية بعد الإخفاق الإفريقي".

تابع:" عقد فيتوريا مع اتحاد الكرة كارثي وساذج هل يعقل أننا لم نضع بند في العقد برحيله حال فشل التتويج ببطولة إفريقيا؟ كيف وهي بطولة قارية ونحن أسيادها بالفوز بها بـ7 ألقاب".

أتم:" من المسؤول في اتحاد الكرة! لدفع 600 ألف يورو لفيتوريا شرط جزائي من أجل رحيله عن تدريب المنتخب الوطني".