 مؤسسة حياة كريمة بالمنيا تنظم احتفالية لتكريم متطوعيها لخدمة أبناء المحافظة - بوابة الشروق
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مؤسسة حياة كريمة بالمنيا تنظم احتفالية لتكريم متطوعيها لخدمة أبناء المحافظة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 10:36 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 10:36 م

نظمت مؤسسة حياة كريمة، احتفالية تكريم متطوعيها، اليوم الخميس، على مسرح ديوان عام محافظة المنيا، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأحمد العمدة مسئول حياة كريمة بالمنيا، وبمشاركة عدد من رؤساء المدن ومديري المديريات والشركات والمؤسسات، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة من شركاء التنمية، وذلك لما قدموه من جهد وعطاء فى كل المبادرات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة.

وقدم المشاركون فى الحفل التحية والتقدير للواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، على دعمه ومتابعته المستمرة لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى المنفذة فى 192 قرية وتخدم 3 ملايين نسمة فى نطاق 5 مراكز ضمن المرحلة الأولى بإجمالى 3209 مشروعات، بالإضافة إلى 102 قرية بالمرحلة الثانية وتخدم مليون و 500 ألف من أبناء مركزى سمالوط وبنى مزار.


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