بوليتيكو: بايدن سيصدر أمرا يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة

نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن وثائق ومسئول أمريكي ومساعد في الكونجرس أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وأضافت المجلة الأمريكية، أن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين. ولم تتمكن وكالة "رويترز" على الفور من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.



وحذر بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.



وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر.