احتجاجات المزارعين تلقي بظلالها على محادثات القمة الأوروبية

واصل مزارعون في العاصمة البلجيكية أياما من الاحتجاجات حيث قاموا بعرقلة حركة المرور في بروكسل بواسطة الجرارات، في الوقت الذي اجتمع فيه قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة المساعدات المالية لأوكرانيا.

وقالت شرطة بروكسل إن نحو 1300 جرار وصلت إلى المدينة، حيث بدأت بعرقلة حركة المرور على مشارفها أمس الأربعاء قبل أن تنتقل إلى مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

وتضمنت شكاوى المزارعين لوائح الاتحاد الأوروبي المرهقة والمنافسة من الواردات الزراعية الأوكرانية الأرخص ثمنا، والتي تم تعليق الرسوم الجمركية عليها حاليا.

وتم أخذ لقطات لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مساء أمس على هامش احتجاجات المزارعين في بروكسل وهو يتحدث إلى أحد المتظاهرين.

وقال المتحدث باسم أوربان، زولتان كوفاكس، في منشور عبر موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن رئيس الوزراء قال "يجب على مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تمثل مصالح المزارعين الأوروبيين ضد مصالح المزارعين في أوكرانيا، وليس العكس".