 كتائب القسام تعلن استهداف عدد من جنود الاحتلال غرب خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح - بوابة الشروق
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كتائب القسام تعلن استهداف عدد من جنود الاحتلال غرب خان يونس وإيقاعهم بين قتيل وجريح

هديل هلال
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 3:42 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 3:42 م

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، اليوم الخميس، استهداف مجموعة من جنود الاحتلال غرب مدينة خانيونس، مؤكدة إيقاعها بين قتيل وجريح.

وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذيفة TBG مضادة للتحصينات، وأوقعوهم بين قتيل وجريح».

وأشارت الكتائب في بيان آخر إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف جرافة عسكرية من نوع «D9» بقذيفة «تاندوم» غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 4 جنود له في الاشتباكات مع حركة «حماس» بقطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية في القطاع 224 جنديا، وإجمالي قتلاه منذ 7 أكتوبر 561، وفقا للمكتب الصحفي في الجيش.

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