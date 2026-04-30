 رجال يد الأهلي يواجه الأوليمبي في نهائي كأس مصر
الخميس 30 أبريل 2026 10:17 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟

النتـائـج تصويت

رجال يد الأهلي يواجه الأوليمبي في نهائي كأس مصر

كريم صلاح
نشر في: الخميس 30 أبريل 2026 - 9:54 ص | آخر تحديث: الخميس 30 أبريل 2026 - 9:54 ص

 الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم عندما يلتقي مع نظيره فريق الأوليمبي في نهائي بطولة كأس مصر.

تنطلق المباراة في الخامسة مساء وتقام على صالة حسن مصطفى، واستعد الأهلي للمباراة بشكل قوي، حيث يسعى للفوز بها وتحقيق لقب بطولة الكأس.

ويعقد الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المباراة لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في المباراة الماضية بنتيجة 32-22، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك