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قالت وزارة الصحة السودانية، إن 54 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 158 آخرون اليوم السبت في هجوم شنته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على سوق صابرين في مدينة أم درمان.

وأضافت الوازرة في بيان، أنها تندد بهذا السلوك وتترحم على شهداء الوطن من المدنيين، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

يأتي هذا فيما قال أحد الناجين في تصريح لوكالة فرانس برس: «القذائف سقطت في وسط سوق الخضار بصابرين ما يفسّر العدد الكبير من الضحايا والمصابين».

ويعد المستشفى أحد آخر المرافق الطبية التي ما زالت تعمل في المنطقة، وسبق أن تعرّض مرارا لهجمات.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023، نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".

وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.