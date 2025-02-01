‏الوفد: سنذهب لرفح الاثنين المقبل لتقديم المساندة اللامحدودة لإخواننا في غزة‏

قرر حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، الذهاب إلى مدينة رفح وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ وأعضاء الحزب من كل المحافظات، وذلك صباح الإثنين المقبل، بهدف تقديم المساندة اللامحدودة لإخواننا فى غزة تضامنا مع الشعب الفلسطينى فى قضيته العادلة وأن نصدر للعالم أجمع أننا يد واحدة أمام التهديد الخارجي.

وأشار الحزب، في بيان له اليوم، إلى أن ذلك يأتي فى ظل هذه الظروف بالغة الحساسية والأهمية التي تتعرض لها البلاد، والهجمة الشرسة من القوى الخارجية من أجل تهجير الفلسطينين قصرا إلى سيناء المصرية.

وأضاف: "نحن فى حزب الوفد نؤمن إيمانا تاما بأن المصلحة العليا للبلاد تأتى فى المقام الأول للحزب، فنحن فى حزب الوفد نقدر المسئولية التاريخية الملقاة على عاتق القيادة المصرية".

وأعلن حزب الوفد، مساندته بلا حدود للرئيس عبدالفتاح السيسى ضد أى مخطط للنيل من أمن مصر القومي.