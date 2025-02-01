أعاد الفنانان الأمريكيان ماثيو ماكونهي، ووودي هارلسون، إعادة تقديم مشهد درامي بالكامل من مسلسل "True detective"، أو المحقق الفذ، وذلك بعد مرور 11 عامًا كاملة على إطلاق العمل الدرامي.

ويأتي هذا التصور الفني، لتشجيع صناع الفن والمعلنين على التصوير في ولاية تكساس الأمريكية وتحفيز الاقتصاد المحلي، ويهدف إلى إعادة تقديم المشهد أيضا لبيان مدى أهمية هذه الولاية الأمريكية التي يمكن أن تكون رائدة في مجال الإنتاج السينمائي والتصوير بها.

مسلسل "المحقق الفذ"، عرض لأول مرة في يناير عام 2014 وتكون من 3 مواسم كاملة بمجموع 24 حلقة.