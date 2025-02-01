أمريكا: الديمقراطيون ينتخبون زعيما جديدا مع كفاح الحزب لإصلاح صورته

ينتخب الديمقراطيون، الذين يبحثون بشدة عن رسالة جديدة وزعماء جدد لمواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب، زعيما جديدا للحزب اليوم السبت في انتخابات هادئة باللجنة الوطنية الديمقراطية، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على مستقبل الحزب.

وتجمع أكثر من 400 من أعضاء اللجنة الوطنية الديمقراطية من كل ولاية ومنطقة أمريكية في واشنطن؛ من أجل إجراء الانتخابات، والتي تشمل قائمة من المرشحين يهيمن عليها مرشحون من داخل الحزب، ولا يسعى الرئيس المنتهية ولايته جايمي هاريسون لإعادة انتخابه.

ويعترف معظم المرشحين، بأن صورة الحزب الديمقراطي تضررت بشدة، لكن القليل منهم يعد بتغييرات أساسية.

وفي الواقع، بعد نحو 3 أشهر من فوز دونالد ترامب بالتصويت الشعبي وتحقيق مكاسب في دوائر ديمقراطية رئيسية، هناك اتفاق محدود على ما هو الخطأ الذي حدث بالضبط.