جامعة كفر الشيخ تفتتح البرنامج المجمع للمرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، حفل افتتاح برنامج المرحلتين السابعة والثامنة من جامعة الطفل داخل كلية التربية النوعية بالجامعة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور أميرة هشام عكاشة المنسق العام للبرنامج، بحضور الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نجلاء الأشرف عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطلاب جامعة الطفل وأولياء أمورهم.

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، في كلمته بالحضور من أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور، وأطفال المستقبل، مؤكدًا أن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم، واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الأطفال وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن صناعة الموهوبين مشروع قومي يرعى العقول المبدعة؛ لدعم البحث العلمي ويوفر بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة، موجهًا الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها الفكرة، كما وجه الشكر إلى الدكتورة أميرة عكاشة منسق البرنامج وفريق العمل بالجامعة.

من جانبها أشادت الدكتور أميرة عكاشة منسق البرنامج برعاية واهتمام ودعم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، ببرنامج جامعة الطفل، وكذا جهود جميع المشاركين في البرنامج.

وأضافت أن الهدف من البرنامج هو تعريف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات الكليات والمعاهد بجامعة كفر الشيخ؛ نظرًا لما توفره من فرص متعددة في كل المجالات في سوق العمل، وممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة، والتي تذكي روح الانتماء لدى الأطفال.

وفي نهاية حفل الافتتاح للبرنامج جامعة الطفل قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بأخذ صورة تذكارية مع المدربين والأطفال.